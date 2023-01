Amadou Ba lance l’opération reconquête de Dakar

Le premier ministre Amadou Ba a entamé une tournée politique cette semaine au niveau du département de Dakar. Il a effectué des visites auprès de la famille Layène ce jeudi 26 janvier 2023 à Cambérène et ce samedi 28 janvier 2023 à Grand Dakar, son quartier d’enfance où il a rencontré les militants et responsables qui ont fait le point sur les activités du parti et sur la vente des cartes de membres du parti. D’autres communes de Dakar recevront le Premier ministre dans les prochains jours.