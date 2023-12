Amadou Bâ chante les qualités de son leader Macky Sall : « Sous votre leadership, le Sénégal a su allier la robustesse du baobab et la souplesse du roseau »

Le candidat Amadou Bâ a été investi par l’Alliance pour la République ce jeudi lors du congrès extraordinaire qui a pris la place du Conseil national (CN). Amadou Bâ a trouvé les mots justes pour s’adresser à son leader, Macky Sall. « Je tiens particulièrement à apporter des remerciements sincères, respectueux, reconnaissants à l’un des meilleurs présidents que le Sénégal ait connus, Son Excellence Monsieur Macky Sall, une inspiration, celui que j’appelle le Président du Sénégal moderne. Celui qui a pu se nourrir de l’œuvre de ses prédécesseurs pour pousser le plus loin, le développement du Sénégal. Celui qui m’a fait siéger dans les instances les plus importantes de notre parti et d’être au contact de personnalités remarquables qui ont contribué à faire de l’APR ce qu’elle est devenue aujourd’hui, c’est-à-dire un grand parti. Celui auprès de qui j’ai appris à diriger des ministères et parmi les plus importants. Celui auprès de qui j’ai compris beaucoup de choses sur ce que c’est que diriger un État, une nation, une République et une démocratie moderne, une coalition politique plurielle », a déclaré le candidat investi qui veut manifester toute sa reconnaissance au chef de l’État, Macky Sall. Amadou Ba saluera sa vision qu’il juge audacieuse et ses efforts inlassables qui « ont contribué à transformer positivement le pays, dans tous les domaines. « De l'économie à l'éducation, en passant par les infrastructures et bien plus encore, votre amour et votre dévouement envers notre pays est une source d'inspiration pour nous tous. Votre détermination à placer le Sénégal sur la voie de l’émergence mérite notre reconnaissance et notre respect. Votre leadership, votre caractère qui associe fermeté et ouverture. Votre intransigeance lorsqu'il faut protéger l'État, la Nation, la République. Votre détermination lorsqu'il faut assurer la paix sociale et la stabilité du pays ont maintenu le Sénégal debout. Sous votre leadership, le Sénégal a su allier la robustesse du baobab et la souplesse du roseau. Ainsi notre pays est sous bonne garde et outillé pour le demeurer », dira le candidat Amadou Bâ qui mesure la dimension de son leader le président Macky Sall qu’il tient à rassurer pour une continuité inspirée de touche indélébile.