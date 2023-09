Amadou Ba candidat de Bennoo : ce que Boun Dionne a dit à Macky Sall

Après Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Abdoulaye Daouda Diallo, également recalés, Mahammad Boun Dionne va-t-il entrer en rébellion contre la désignation de Amadou Ba candidat de Bennoo Bokk Yaakaar pour la présidentielle de 2024 ? L’intéressé n’a pas encore ouvertement sauté le pas, mais il ne se montre pas emballé par le choix du Président Macky Sall. L’ancien Premier ministre l’aurait fait savoir à ce dernier lorsqu’il l’a «longuement» reçu ce mercredi. IRadio, qui donne l’information, rapporte que si Boun Dionne a qualifié l’audience de «cordiale et chaleureuse», il a fait part au chef de l’État de ses «réserves sur le processus de choix du candidat de Bennoo pour 2024». IRadio ne donne pas davantage de détails sur les échanges entre Macky Sall et son ancien chef du gouvernement. Elle a juste annoncé que ce dernier prévoit de s’adresser bientôt aux Sénégalais.