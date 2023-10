Amadou Ba arrêté après une émission télé : cela « ne vise qu’à humilier… », (Seydi Gassama)

Seydi Gassama a dénoncé l’arrestation spectaculaire à l’issue d’émissions de télévision. Cela fait suite au cas de Amadou Ba, interpellé vendredi dernier alors qu’il sortait de la Sen Tv où il participait à l’émission « Ndoumbelane ». « Les arrestations spectaculaires á l’issue d’émissions de télévision, dans la rue, ne visent qu’á humilier, terroriser et réduire au silence les opposants et ceux et celles qui critiquent le régime« , a-t-il d’emblée écrit sur X (ex Twitter). Dans une publication précédente, le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal souligne que dans tous les cas portés á sa connaissance, le droit á un avocat dés l’interpellation (règlement numéro 5 de l’UEMOA) n’est pas notifié, respecté ou matériellement possible á réaliser. « Ces pratiques doivent cesser immédiatement« , a-t-il notamment pesté.