Amadou Ba : « Le Premier Ministre n’a pas le droit de déclarer sa candidature »

Le Premier Ministre Amadou Ba a été l'invité de MNF dans son émission phare "L'Invité de MNF" sur la 7 TV ce vendredi soir. C'était l'occasion pour Amadou Ba de faire une confidence sur des conseils de Serigne Mountakha visant à renforcer sa loyauté envers le Chef de l'État. « SA KILIFEU DA NGA KOY BAYE SA BOPE, BAYIKO BOPPAM », a révélé Amadou BA. « On peut beaucoup apprendre en termes de discipline... J'ai accepté cette leçon venant du marabout », a-t-il soutenu. Revenant sur sa posture, Amadou Ba affirme se tenir au droit de réserve. « Quand on est Premier Ministre, Chef du Gouvernement, on ne doit pas parler sans l'aval du Président... J'ai eu des échanges au niveau du secrétariat permanent, je laisse la décision au Président Macky SALL », a indiqué Amadou Ba. Clôturant ce chapitre sur sa supposée candidature, Amadou BA rappelle les textes. « Le Premier Ministre n'a pas le droit de déclarer sa candidature », a-t-il argué. Par conséquent, Amadou Ba met fin à toutes les rumeurs concernant sa candidature au sein de BBY et attend la décision du Président Macky Sall .