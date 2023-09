Aly Ngouille reçoit ses fiches de parrainage et invite « les militants et sympathisants à la mobilisation »

Le Mandataire National Me. Daouda Ka a remis, ce vendredi, à Aly Ngouille Ndiaye la clé et les fiches numéro 85 pour le parrainage du candidat pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. « Je viens de recevoir des mains de mon mandataire national en la personne de Me Daouda KA, la clé Usb ainsi que les fiches numéro 85 pour le parrainage de ma candidature à la présidentielle du 25 février 2024. J’invite les militants et sympathisants à la mobilisation pour obtenir le nombre de parrains requis pour notre participation au scrutin. A vos fiches et bonne chance« , a réagi l’ancien ministre de l’Intérieur dans un post.