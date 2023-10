Aly Ngouille Ndiaye se lâche : « L’État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique »

Le désormais ancien ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye a officiellement déclaré, ce samedi 07 octobre 2023, sa candidature pour la Présidentielle du 25 février prochain. Face à la presse, l’ancien ministre de l’Intérieur est revenu sur son projet pour les Sénégalais. Aly Ngouille Ndiaye veut placer sa candidature « au dessus des partis et clivages politiques » . « Je suis candidat parce que j’aime mon pays » , assure Aly Ngouille Ndiaye qui souligne partir à la rencontre de son peuple « dans un esprit rassembleur pour recueillir ses espérances et ses doléances… J’ai décidé, s’il plaît à Dieu, d’être candidat à l’élection présidentielle » . Aly Ngouille Ndiaye veut être le candidat de la réconciliation. C’est du moins ce qu’il a fait savoir, hier, lors de sa déclaration : « Dans notre pays le Sénégal, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d’injustice et beaucoup de divisions. Je veux être le candidat d’un Sénégal réconcilié… J’aspire à donner une chance à tous les enfants du Sénégal (…) Le travail constituera notre boussole. C’est par le travail de tous que nous pouvons rendre notre pays plus solide » . « Je serai le candidat qui appliquera les règles de la justice. L’État ne doit pas être une arme contre son adversaire politique. Je ne ménagerai aucun effort pour l’indépendance de la justice… » , ajoute-t-il.