Aly Ngouille Ndiaye : « On prépare une grande coalition pour aller ensemble à la Présidentielle »

Après sa démission du gouvernement en représailles au choix d’Amadou Ba comme candidat de Benno bokk yaakaar, Aly Ngouille Ndiaye brise enfin le silence. L’ancien ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire a eu l’opportunité de discuter avec le khalife général Cheikh Mahi Niass de questions liées à l’agriculture lors d’une rencontre à Médina Baye. Le khalife avait d’ailleurs exposé sa vision pour le secteur dans une interview exclusive avec E-Media. « C’est une occasion pour nous de nous présenter devant les autorités religieuses afin de solliciter leurs prières pour le Sénégal. C’est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd’hui à Médina Baye chez le khalife Cheikh Mahi Niass », a déclaré le maire de Linguère. Interrogé sur sa possible candidature et une éventuelle alliance avec l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille a répondu succinctement : « Nous sommes en train de discuter pour former une coalition afin de participer ensemble à l’élection présidentielle de 2024 ». En réponse aux déclarations du Président Sall aux États-Unis, indiquant que ceux qui n’ont pas respecté la consigne au sein de BBY se sont auto-exclus, Aly Ngouille a répondu, toujours selon le quotidien du Groupe Emedia : « Il a menacé ceux qui ne se sont pas encore déclarés candidats, mais nous, nous l’avons déjà fait, donc à ce niveau il n’y a pas de souci. Nous avons décidé de participer aux élections et nous ferons très prochainement notre déclaration de candidature »