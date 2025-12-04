Almadies : Cheikh Amar près de perdre un précieux bien à 2,4 milliards F CFA

Mardi 9 décembre, Cheikh Amar pourrait être délesté d’un bien précieux. C’est la date fixée par le tribunal pour donner le verdict de l’affaire du terrain de l’homme d’affaires saisi et promis à la vente aux enchères par la NSIA Banque Bénin.



Les Échos, qui donne l’information, précise que la parcelle constitue une caution hypothécaire de Tracto services equipement (TSE), société appartenant à Cheikh Amar, qui n’aurait pas honoré des engagements vis-à-vis de la banque.



Le journal rapporte que le terrain est situé sur la route des Almadies et s’étend sur 6108 m2. NSIA Banque, qui espère avoir l’aval du tribunal pour la vente, a fixé son prix à 2,4 milliards de francs CFA, «avec une enchère minimale de 1 million F CFA».

