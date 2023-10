Alioune Tine adresse une demande à Sonko et à tous les militants

Alioune Tine, Président du Think Tank Afrikajom Cenetr a adressé un message à Ousmane Sonko, Président de PASTEF, lui demandant ainsi qu’à ses militantes et militants d’interrompre leur grève de la faim “Moi, je voudrais demander au Président de PASTEF, Ousmane Sonko ainsi qu’aux femmes militantes et aux militants d’arrêter la grève de la faim. » a écrit sur X le militant des droits de l’homme. Dans ce même contexte, Alioune Tine a adressé une requête au Président Macky Sall, le pressant de « libérer tous les détenus politiques pour apaiser et calmer le jeu politique ». Ces déclarations ont été partagées le réseau social. De plus, dans une publication antérieure sur cette même plateforme, Alioune Tine a invité l’administration pénitentiaire à traiter avec dignité et respect les personnes en grève de la faim. Il a également souligné l’importance de leur permettre de communiquer avec leurs familles. Le contexte de cette grève de la faim se situe autour de la récente déclaration d’Ousmane Sonko. Il a informé, via les réseaux sociaux, sa décision de reprendre sa grève, la qualifiant de seul « moyen de résistance » envisageable face à sa situation actuelle. Ousmane Sonko affirme que cette action est motivée par sa volonté de manifester sa « solidarité » envers tous les militants « injustement arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions politiques », certains d’entre eux étant même privés de tout contact avec leurs familles. Selon des informations divulguées le 17 octobre 2023, Ousmane Sonko a officiellement repris sa grève qu’il avait précédemment interrompue après son arrestation. Cette reprise s’inscrit, selon ses dires, en soutien aux autres détenus, notamment à Falla Fleur, une militante arrêtée et jugée, dont le verdict est attendu avant la fin du mois d’octobre.