Alioune Tine à Macky Sall : “Confiez Sonko à ses épouses”

Le fondateur d'AfrikaJom Center ne cesse de multiplier les appels pour la libération du leader de l’ex-parti Pastef. Dans une publication sur le réseau X, Alioune Tine rappelle le gain de cause obtenu par Abdoulaye Wade, Landing Savané et Cheikh Tidiane Sy, après avoir observé une grève de la faim. Selon le défenseur des Droits de l’homme, « la grève de la faim d'Abdoulaye Wade, Landing Savané, Cheikh Tidiane Sy, si elle a trouvé une issue positive en moins de 10 jours, c’est à cause de la dramatisation de la question par la presse de l’époque qui considérait les enjeux démocratiques comme vitaux et substantiels pour la société sénégalaise ». Alioune Tine, qui juge que « la démocratie est incompatible avec la mort », considère que « la grève de la faim de Sonko et ses amis doit nous interpeller tous en tant que gouvernants, démocrates, citoyens ». Compassion doit être, selon lui, envers « les femmes de Sonko, sa famille, ses compagnons ». Au président Macky Sall, Alioune Tine demande : « Pour l’amour de Dieu, comme Diouf avait fait pour Wade, ayez du cœur, confiez Sonko à ses épouses. »