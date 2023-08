Alioune Tine : “Moustapha Niasse me pose des problèmes”

Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center et éminent acteur de la société civile sénégalaise, a fait une apparition remarquée ce dimanche 6 août dans l'émission "Objection" de Sud FM. Au cours de l'interview, l’expert indépendant des Nations Unies a interpellé Moustapha Niasse, figure incontournable de la scène politique sénégalaise, pointant du doigt son silence sur des questions cruciales de réconciliation et de paix dans le pays. Alioune Tine a rappelé l'héritage démocratique de Léopold Sédar Senghor, soulignant son appel à "renforcer la démocratie, renforcer les Droits de l'homme" à la fin de sa vie. Le fondateur d'Afrikajom Center a rappelé que le premier président du Sénégal avait agi en conséquence, en créant le Comité sénégalais des Droits de l'homme en 1974, une institution pionnière à l'époque. Fort de leur passé commun, où ils avaient combattu ensemble les mines antipersonnel lors d'une mission à Ottawa, au Canada, M. Tine a exprimé son incompréhension face à l'inaction de l'ancien président de l'Assemblée nationale dans le contexte actuel du Sénégal. Selon lui, un homme politique aussi cultivé et respecté que Niasse devrait œuvrer activement pour rétablir la paix et favoriser la réconciliation entre les différentes composantes de la société sénégalaise. "Quand tu as traversé tout cela, tu ne peux pas rester à regarder le Sénégal s'enliser. Je ne comprends pas Moustapha Niasse. Je ne peux pas comprendre que lui n'agisse pas pour que la paix règne, pour que la paix revienne, pour que la réconciliation avec les Sénégalais revienne. Et effectivement, c'est une lourde responsabilité qu'il portera par rapport à tout ce qu'il a occupé et tout ce qu'il a représenté au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je ne comprends pas parce qu'il est l'un des hommes politiques les plus cultivés de ce pays", a déclaré Alioune Tine, d'une voix empreinte de conviction.