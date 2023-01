Alioune Tine : « Même pendant les guerres les ennemis se parlent. Sonko et Macky doivent se parler »

Le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine, appelle solennellement les leaders politiques à la raison, à la lucidité et au dialogue fécond et sincère pour éviter l’irréparable et faire preuve de capacité de résilience au Sénégal. Pour Alioune Tine, c’est cela qui nous a toujours sauvé. « Même pendant les guerres les ennemis se parlent. Sonko et Macky doivent se parler », estime M. Tine. « C’est maintenant au moment où le pouvoir et l’opposition fourbissent leurs armes non pour s’affronter dans les urnes mais probablement dans la rue que nous avons besoin de l’UA, de l’UNOWAS, de l’UE et des USA pour une diplomatie préventive au Sénégal », déclare Alioune Tine.