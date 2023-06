Alioune Sarr (BBY) : « Je déconseille à Macky Sall de faire un 3e mandat »

L’ancien ministre Alioune Sarr, coordonnateur des cadres de l’Alliance des forces de progrès (AFP) et membre de Benno Bokk Yakaar, a exhorté le président Macky Sall à ne pas écouter les personnes qui l’incitent à briguer un troisième mandat. Il affirme que, en dehors de la loi, sa parole et le message qu’il a transmis à l’Union africaine ne lui permettent pas de le faire. « Je n’ai pas entendu le président de la République se prononcer sur cette question du 3e mandat. Par contre, j’entends les gens qui sont autour lui. Si j’ai un appel à lui adresser, c’est de ne pas écouter ceux qui veulent l’embarquer dans un 3e mandat », déclaré l’ancien ministre sur Objection. Selon lui, cela va à l’encontre de l’esprit de la Constitution de 2016, pour laquelle ils ont fait campagne. « Ce n’est pas non plus la valeur portée par la nation sénégalaise. Le droit ne guide pas une société qui a des valeurs susceptibles d’adhérer, comme le « diom » et le « kérsa ». Non seulement il a déjà donné sa parole, mais le message qu’il a livré lorsqu’il était à la tête de l’Union Africaine (UA) l’empêche de ne pas accepter sa parole sur cette question. » A noter que Alioune Sarr est également candidat à l’élection présidentielle de 2024.