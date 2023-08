Alioune Ndao (ex-procureur) : « La démocratie sénégalaise vit ses jours les plus sombres… »

Alioune Ndao, secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D And Doxal Deug estime que la démocratie sénégalaise vit en ce moment ses jours les plus sombres de son histoire. « Jamais elle n’a atteint un niveau de rétrogradation aussi profond que sous le règne de Macky SALL. Les arrestations et emprisonnement arbitraires d’opposants politiques se multiplient de jour en jour entraînant une surpopulation carcérale jamais égalée depuis notre indépendance », dénonce-t-il. Selon M. Ndaon les libertés publiques sont systématiquement bafouées avec les interdictions injustifiées de manifestations pacifiques de l’opposition. Et comble de tout cela, l’emprisonnement de Ousmane SONKO et la dissolution de son parti le PASTEF. Comme l’ont fait remarquer beaucoup d’observateurs, il faut remonter à 1960 avec la dissolution du PAI de Majmouth DIOP pour retrouver le dernier précédent à cette décision inqualifiable et injuste de Macky SALL. « S’il pensait sortir par la grande porte de l’histoire avec son renoncement à la 3ème candidature, eh bien qu’il sache que désormais c’est la toute petite porte qui l’attend », avertit l’ex-procureur. « Qu’il sache encore que suite à cette dissolution, le peuple sénégalais, affamé, qu’il soit ou non de PASTEF, est très en colère contre lui et qu’il ne manquera pas de le lui faire savoir à la première occasion. Enfin toute tyrannie a une fin qui n’est pas toujours glorieuse pour le tyran. Macky SALL, il est temps d’arrêter cette escalade de la terreur avant qu’il ne soit trop tard », ajoute-t-il.