Alioune Badara Mboup : « La démocratie sénégalaise poursuit son recul avec l’emprisonnement de Pape Alé Niang »

Dans un post publié sur sa page Facebook, le délégué général adjoint du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, Alioune Badara Mboup estime que la démocratie sénégalaise poursuit son recul avec le journaliste Pape Alé Niang, « emprisonné pour avoir exercé son droit d’informer ». « Après les fraudes électorales, l’exclusion des opposants de la compétition électorale, l’emprisonnement ou la répression des opposants, Macky Sall et son régime, pour parachever leur coup d’Etat constitutionnel et imposer une 3e candidature illégitime, tentent de museler toutes les voix discordantes », dénonce Alioune Badara Mboup. Le journaliste Pape Alé Niang, détenu depuis près d’un mois près de Dakar, a entamé, depuis vendredi, une grève de la faim pour protester contre son « emprisonnement injuste et arbitraire ».