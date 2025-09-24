Alerte Santé : Le Sénégal enregistre un deuxième cas positif de la maladie Mpox

’ Le lundi 22 septembre 2025, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a été informé de la contamination d’un deuxième cas positif de Mpox, anciennement appelé variole du singe ’’, annonce le ministère dans un communiqué transmis à l’APS.



‘’ Aucun lien n’a été établi entre lui et le premier cas ’’, a précisé la même source, indiquant que ce deuxième cas positif est un Sénégalais ‘’ résidant au Sénégal, qui a présenté les signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025 ’’.



‘’ Il a été reçu en consultation au service des Maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, le 21 septembre 2025, où il a été hospitalisé. Le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025 ’’, renseigne le ministère de la Santé et d l’Hygiène publique.



20 personnes en contact avec le patient déjà identifiées



L’enquête épidémiologique a permis d’identifier ‘’ 20 personnes ayant été en contact avec le patient ".



‘ ’A ce stade, aucun lien n’a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de Mpox ni avec les personnes contacts du premier cas ’’, ont insisté les autorités sanitaires.



Elles ont rassuré les populations que ‘’ toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie ’’.



Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique invite les populations ‘’à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé, et éventuellement, à se rapprocher de la structure la plus proche en cas d’apparition de signes évocateurs ’’.