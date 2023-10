Aissata Tall Sall promet de conduire dans la rigueur et le respect de la Loi

Ancienne ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, avocate de profession, a été nommée ministre de la Justice dans le gouvernement de Amadou Ba II. Elle a promis de conduire dans la rigueur et le respect de la Loi sous l’autorité du Premier Ministre. « Je tiens à réitérer mes sincères remerciements à Son Excellence le Président Macky Sall pour m'avoir nommée Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Sénégal. C'est une énorme responsabilité ainsi qu’un immense défi. Une nouvelle mission que je m’efforcerai de conduire dans la rigueur et le respect de la Loi sous l’autorité du Premier Ministre Amadou Ba », a réagi Me Tall. Au cours des trois dernières années qu’elle a passées au ministère des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall dit avoir eu l'opportunité de travailler sur d'importantes questions de diplomatie, renforçant ainsi les liens du Sénégal avec la Communauté Internationale et celle des Sénégalais vivant à l’étranger. « Je remercie les Ambassadeurs, diplomates et tout le personnel du MAESE qui m’ont soutenue et grandement assistée dans cette tâche », a-t-elle soutenu.