Aissata Tall Sall : « Les coups d’Etat ne règlent pas la question du terrorisme »

Les coups d’Etat ne règlent pas le problème du terrorisme. C’est l’avis du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur qui a organisé hier jeudi, un déjeuner de presse en prélude de la huitième (8è) édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En effet, selon Aïssata Tall Sall, la sécurité c’est d’abord politique avant d’être militaire. « Parce que ce sont les politiques qui gouvernent et qui commandent les militaires. Donc, avant d’envisager une solution militaire, il faut d’abord envisager une solution politique (…). Cette année, il y a un kit anti coup d’Etat. Pour ce qui concerne la souveraineté par la sécurité, nous avons beaucoup d’efforts et d’engagements politiques à faire », a soutenu Mme le ministre dans les colonnes de Emedia visité par Senego. « Tous ceux qui font le coup d’Etat nous disent que c’est une solution pour régler le terrorisme. Avec tout ce qui s’est passé, est-ce qu’il y’a un coup d’Etat qui a réglé le terrorisme ? Nous sommes au regret de constater que c’est encore non », a-t-elle ajouté. Cette année, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité aura lieu les 24 et 25 octobre prochain. Le thème retenu est : « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté. »