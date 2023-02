Aïnoumady -Tivaouane : Ousmane Sonko chaleureusement reçu par Serigne Habib Sy Dabakh(photos)

En Ralliant Mbacké pour le meeting que les membres de Pastef comptent organiser, ce vendredi, Ousmane SONKO a fait un crochet à Tivaouane, plus précisément à Aïnoumady, lieu de retraite spirituelle de l’ancien Khalife des Tidianes, Dabakh Malick Sy où il a été reçu par Serigne Habib Sy. « Après Patte d’Oie, je me suis rendu à Aïnoumady (Tivaouane) où j’ai été très chaleureusement reçu par le convivial Serigne Habib Sy. Nous avons tenu deux longues heures d’échanges très fructueux sur la situation nationale et sur d’autres sujets. Merci pour ces moments intenses. »