Aïda Mbodji : « Ce que Diomaye m’a révélé lors de notre entretien en prison… »

Aida Mbodji, revenant sur l’amnistie adoptée hier à l’Assemblée Nationale, a divulgué une information cruciale concernant le soutien aux victimes des manifestations, en réponse aux critiques du leader de l’ex-Pastef. Elle a indiqué que « 240 millions de F CFA ont été dépensés en faveur des blessés et des familles ayant perdu leurs proches ». « Lors de mon entretien avec Diomaye en prison, il m’a révélé que, au moins, 240 millions de F CFA ont été alloués à la prise en charge des blessés et des familles victimes lors des manifestations », a informé sur les ondes de Sudfm, l’ancienne mairesse de Bambey, répondant ainsi aux critiques envers les députés de Pastef avant le vote de la loi. Selon elle, contrairement aux politiciens qui évoquent des arrangements entre Sonko et Macky Sall, le maire de Ziguinchor est le seul à soutenir activement les victimes. Elle a ajouté que les événements à l’Assemblée nationale, après le vote contre le projet de loi d’amnistie, ont réduit au silence les critiques envers les députés de l’ex-Pastef. « Yalla leral na leup. » Elle s’est également indignée du fait que c’est la première fois dans l’histoire du pays que plus de 1500 personnes sont détenues dans les prisons.