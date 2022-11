Ahmed Aidara : « Malick Gakou a le meilleur profil pour 2024… »

Ahmed Aidara, a déjà son candidat pour l’élection Présidentielle de 2024. Pour le député et maire de Guédiawaye, le leader du Grand Parti (Gp), Malick Gakou, a le meilleur profil pour 2024. Nous habitons avec lui, tout le monde peut témoigner de sa dignité et de son intégrité. Vous êtes le parrain des jeunes cadres et sportifs de Guédiawaye », a déclaré Ahmed Aidara lors du congrès du Grand Parti avec les délégations des 46 départements et de la Diaspora, ce dimanche. « Tout comme il a fait de Balla Gaye le roi des arènes, il a fait de moi le maire de la ville de Guédiawaye. II a le meilleur profil », a t-il estimé.