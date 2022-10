Agressions contre les enseignants: EMMANUEL BOUBA YANGA crache ses vérités

La problématique relative à la violence exercée sur les enseignants est toujours d’actualité au Sénégal. Raison pour laquelle, ils sont plusieurs à s'inviter dans ledit débat. c'est le cas du chroniqueur Emmanuel Bouba Yanga. qui dans l'une de ses sorties s'est indigné du sort réservé aux enseignants qui selon lui sont pour la plupart "humiliés au Sénégal". ci dessous l'intégralité de son adresse: "De 2010 à nos jours, plus 20 enseignants sont humiliés au Sénégal. Ils sont soit agressés, menacés de mort et tabassés au sein de leurs écoles par des élèves et des parents d’élèves mal éduqués. Ces « dangers ambulants » pour la société font irruption dans les salles de classes pour proférer des insanités ou déverser leurs lacunes d’enfants ou de pères sans repère à l’endroit des éducateurs. Or, l’enseignant éduque et forme les hommes de demain. Il dresse les enfants tordus à l’école pendant qu’ils sont encore flexibles. L’enseignant est un dépositaire de connaissance et un diffuseur de sens qui mérite d’être respecté, loué, félicité. C'est l'objet de sa chronique".