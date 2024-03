Agression Maimouna Ndour Faye : Macky Sall condamne fermement « cet acte de violence lâche »

Le président de la République, Macky Sall condamne fermement cet acte de violence lâche et inexcusable contre la journaliste Maimouna Ndour Faye. « La liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté en toutes circonstances. Aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice« , dénonce Macky Sall. « Je tiens à lui exprimer tout mon soutien et réitère mon engagement à garantir un environnement sûr et serein pour tous les professionnels des médias dans notre pays« , poursuit le chef de l’Etat.