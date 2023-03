Affaire « des 08 millards » remis à Marine Lepen : Le gouvernement dément et condamne (document )

Le gouvernement du Sénégal n’a pas tardé à réagir suite aux questionnements de l’ancien PM Cheikh Haguibou Soumaré sur les « 08 millards » que le président Macky Sall aurait remis à Marine Lepen en guise de don. Ainsi, « le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondements… », révèle le communiqué. Enfin , le gouvernement se réserve le droit de prendre de « toute suite qu’il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu’un qui a occupé de hautes fonctions étatiques », a conclu le communiqué signé par le porte parole du gouvernement M. Abdou Karim Fofana.