Affaire de la double nationalité: TAS va contester la candidature de Karim Wade

Thierno Alassane Sall ne lâche pas Karim Wade. Le leader de la République des valeurs a décidé de saisir le Conseil constitutionnel, demain mardi, d'un recours de contestation de la candidature de Wade-fils. Ce, au nom de la Constitution, a-t-il dit. "L'exigence d'une nationalité exclusivement sénégalaise pour les candidats à l'élection présidentielle repose sur des principes fondamentaux visant, entre autres, à garantir l'indépendance du président de la République vis-à-vis de toute puissance étrangère", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Au nom de la Constitution et du peuple, fidèle aux valeurs que j'ai toujours défendues, je déposerai demain un recours au Conseil constitutionnel pour le respect des dispositions de notre charte fondamentale." Le candidat à la Présidentielle de février 2024 avait évoqué cette question, citant ses "sources". Mais le député avait été démenti par la formation de Me Abdoulaye Wade. Toutefois, dans un article paru un peu plus tôt dans la journée, Seneweb a, documents à l'appui, indiqué que le candidat du PDS est bel et bien inscrit sur le fichier électoral français.