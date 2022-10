Affaire de contrat d’armes : « On traite avec des voyous », dixit Abdoul Mbaye

La polémique autour d’un contrat d’armement de 45 milliards signé entre l’Etat du Sénégal et un supposé trafiquant d’armes nigérien, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Abdoul Mbaye, leader de l’Alliance pour la citoyenneté et du Travail, se désole de cette affaire et traite les protagonistes de « voyous ». « Qu’il s’agisse de pétrole ou d’armes de guerre le procédé sénégalais est le même. On traite avec des voyous se cachant derrière des sociétés non habilitées et créées pour la circonstance. Et ils osent nous dire: circulez! Tout est transparent et éthique! », se désole l’ancien Premier Ministre sur Facebook. Et d’ajouter : « une question demeure: les coupeurs de bois sévissent depuis des décades avec complicités; alors les armes du ministère de l’environnement sont destinées à quel ordre civil à maintenir ? »