Affaire Sweet beauté : Ousmane Sonko n’ira pas répondre à la justice (GMS)

Le député Guy Marius Sagna s’est rendu à Keur Massar pour assister au meeting d’Ousmane Sonko. Lors de sa prise de parole, il a rendu hommage à feue Mariama Sagna, une militante de Pastef qui a été violée et tuée dans des conditions non encore élucidées par la justice sénégalaise. « Nous réclamons la justice pour Mariama Sagna. Elle a été tuée sans qu’aucune mesure ne soit prise pour élucider sa mort. Ce qui montre à quel point la justice de Macky Sall est injuste. Mariama est une femme et on lui doit la justice », a tempêté M. Sagna. Poursuivant, le député de l’opposition a révélé qu’à l’issue d’une réunion qu’ils ont tenu, Ousmane Sonko n’ira pas répondre à la justice comme le souhaite le Doyen des juges Omar Maham Diallo. « Macky Sall veut liquider Ousmane Sonko. Il a fait un sondage qui lui a révélé deux fois que s’il part en élection avec Sonko il va perdre. Raison pour laquelle il a mis en place toute cette mascarade pour porter atteinte contre sa personne. Ainsi, à l’issue d’une réunion qu’on a tenue, on a décidé que Ousmane Sonko n’ira pas répondre à la justice », a-t-il assuré.