Affaire Sonko: Ce que Yewwi exige au parquet !

Après une semaine de détention de leur camarade Ousmane Sonko, Yewwi revient à la charge pour dénoncer son arrestation et porter ses exigences au parquet.A qui ils informent que la santé et la vie d'Ousmane Sonko sont non-négociables. « Dimanche 06 juillet 2023, l'otage de Macky Sall, le Président Ousmane Sonko a été évacué aux urgences après 7 jours de détention arbitraire et huit jours de grève de la faim. Depuis lors, le peuple sénégalais est sans nouvelles de lui, en l'occurrence sur son état de santé », soutient YAW. La Coalition Yewwi Askan Wi exige que le Parquet, « auteur des persécutions » contre lui, convoque une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur les conditions de détention et l'état de santé véritable du Président Ousmane Sonko. Yewwi Askan Wi tient Macky Sall, qui ne peut souffrir l'ascension politique fulgurante du Président Ousmane Sonko, pour « unique responsable de tout ce qui lui arrive actuellement ». Ils exigent la libération « immédiate et sans condition de l'otage Ousmane Sonko ».