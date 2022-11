Affaire Sonko-Adji Sarr : Alioune Tine assène ses vérités

Le patron d’Africa Jom Center, Alioune Tine, reste convaincu que le dossier Adji Sarr-Sonko, (la masseuse qui accuse le leader de Pastef de viol et menace de mort) est une « affaire d’Etat ». Invité de l’émission, Grand Jury de la Rfm, l’ex président de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’homme ( Raddho ), estime : « Depuis le début de cette affaire, j’avais dit que c’était une affaire d’Etat. Je pense qu’il y avait une certaine maladresse dès le début à traiter le dossier ». « Dès le début alors qu’il était encore député, il y a eu une force qu’on a mise, il y a eu des tensions ; après on a levé le pied. Ca, c’était une erreur. J’ai l'impression qu'ils ont compris aussi. Puis, nous avons besoin de savoir la vérité sur cette affaire. Lui-même a intérêt à ce que la vérité éclate pour sa propre crédibilité et les ambitions qu’il nourrit pour le Sénégal », a ajouté Alioune Tine De son avis, « ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui, au nom de la séparation des pouvoirs, quand ils sont membres du gouvernement ne doivent pas s’exprimer sur cette affaire. C’est comme cela que ça se passe la séparation des pouvoirs : Exécutif et judiciaire ».