Affaire Senego: FRAPP dénonce "les attaques répétées du gouvernement de Macky Sall contre la presse"

Guy Marius Sagna et Cie ses sont prononcés sur l'affaire de nos confrères de Senego. A travers une note rendue publique, Frapp a exprimé sa solidarité au journaliste Abdou Khadr Sakho placé en garde à vue. FRAPP dénonce à l'occasion "les attaques répétées du gouvernement de Macky Sall contre la presse". FRAPP : LE MONSTRE ATTAQUE ABDOU KHADRE SAKHO DE SENEGO Le FRAPP exprime sa solidarité à SENEGO et à son journaliste Abdou Khadre Sakho en garde-à-vue depuis le lundi 14 août 2023. Les motifs invoqués pour arrêter le journaliste sont des plus farfelus. Le FRAPP dénonce les attaques répétées du gouvernement de Macky Sall contre la presse. Attaques contre Pape Alé Niang, attaques contre Pape Ndiaye, attaques contre le groupe Walfadjiri, Attaque contre Adja Ndiaye de Dakar Actu... Le FRAPP exige la libération de Abdou Khadre Sakho journaliste à SENEGO Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP Dakar, le 16 août 2023