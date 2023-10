Affaire Pape Sow (maire de Sangalkam) : Les dessous politiques d’une libération provisoire

Il hume à nouveau l’air de la liberté, après deux mois de détention à la maison d’arrêt de Rebeuss. Alpha Bocar Khouma alias ‘’Pape Sow’’ a retrouvé les siens, hier, après avoir bénéficié d’une libération provisoire. Arrêté dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 août 2023 à son domicile à Keur Ndiaye Lô, M. Khouma a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 août pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ». En clair, il lui est reproché d’avoir aidé l’avocat ‘’fugitif’’ français Juan Branco, sous le coup d’un mandat d’arrêt du parquet à l’époque, à passer entre les mailles du filet des forces policières qui étaient à ses trousses. Grace à son aide, le conseil de Ousmane Sonko a pu quitter le territoire sénégalais à bord d’une pirogue avant d’être arrêté par la police mauritanienne et extradé au Sénégal. Revirement judiciaire Son maintien en prison, en dépit de la libération suivie du rapatriement du principal accusé dans cette affaire, Juan Branco, suscitait de vives contestations. Malgré les cris d’orfraie poussés par ses proches et ses avocats pour dénoncer cette bizarrerie judiciaire (le principal accusé franco-espagnol placé sous contrôle judiciaire, libéré et rapatrié alors que ses supposés complices sénégalais croupissent en prison), les autorités de la justice se sont cramponnées sur leur position. Selon des sources proches du dossier, ce revirement judiciaire, acté hier mardi, aurait des soubassements politiques. En effet, à les en croire, le ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall (IMF), qui lançait hier à Rufisque ses opérations de collecte de parrainages en faveur du candidat de Benno Bokk Yakaar, aurait fait libérer le maire Yewwi de Sangalkam pour que celui-ci soutienne la candidature de Amadou Ba. En concurrence avec Oumar Guèye pour le contrôle de la coordination départementale de BBY à Rufisque, IMF aurait besoin de Pape Sow à ses côtés. Le jeune maire Yewwi, proche de Khalifa Sall, jouit d’une grande popularité dans la zone et son soutien de taille serait d’une précieuse utilité. Avec Seneweb