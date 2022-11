Affaire Pape Alé Niang : Ousmane Sonko révèle les motifs de l’arrestation du journaliste

Comme ses alliés, Ousmane Sonko s'est joint à la vague de soutiens à l'endroit du journaliste Pape Alé Niang. "Pape Alé Niang ne sera pas une autre victime de la bêtise étatique et de leur volonté de bâillonner toutes les voix discordantes." Le leader de Pastef divulgue, par ailleurs, les secrets du face à face du journaliste avec les enquêteurs. Ousmane Sonko révèle : "Il serait finalement reproché au journaliste Pape Alé Niang d'avoir divulgué un document de la police nationale, pris en prélude à l’audition d’un leader politique et instruisant des mesures sécuritaires; d’avoir publié un autre document concernant les sapeurs-pompiers; d’avoir détenu un document volé, estampillé confidentiel". En réponse à ces accusations, le chef de file des "patriotes" a fait savoir que Pape Alé Niang "a soutenu avoir vu le document de la police en question sur Internet, comme tout le monde, et n’avoir jamais publié le document des sapeurs-pompiers". Selon Ousmane Sonko, le vrai motif de l'arrestation a été "finalement abandonné". Il s'agirait selon lui, du "rapport interne de la gendarmerie qui met sens dessus-dessous toute la sphère des comploteurs d’Etat". Pour rappel, Ousmane Sonko avait lui aussi évoqué ce rapport durant sa conférence de presse, vendredi dernier, et fait des révélations fracassantes. "C’est parce qu’ils en connaissent toutes les implications et ont peur de mettre en exergue ce document explosif. Peine perdue ! Ce document est bien là où il faut", a-t-il martelé. Ousmane Sonko a, enfin, apporté son soutien au journaliste "injustement et illégalement interpellé par la police sur instruction du parquet politique de Macky Sall". Le leader de Pastef exige la libération de Pape Alé Niang.