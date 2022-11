Affaire Pape Alé Niang : Le Général Moussa Fall voulait porter plainte avant d’être dissuadé

Pape Alé Niang est incarcéré depuis mercredi pour trois infractions : divulgation d’informations militaires non rendues publiques par la hiérarchie de nature à porter atteinte à la défense ; recel de documents administratifs et militaires ; et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Sur ce dernier point, il s’agirait d’accusations portées, ad hominem, contre patron de de la gendarmerie, le général Moussa Fall. Le général en question et le directeur général de la police avaient alors fait part de leur intention de déposer plainte contre le journaliste, selon Jeune Afrique. Une démarche qui aurait été dissuadée par les autorités, poursuit le magazine. Le procureur s’est donc autosaisi du dossier et a diligenté lui-même la procédure visant Pape Alé Niang.