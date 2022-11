Affaire Pape Alé Niang: Déthié Fall, depuis Lille, exige sa libération immédiate et sans condition

Depuis la France, à Lille, Déthie Fall qui a repris sa tournée internationale, soutient le journaliste Pape Alé Niang, placé en garde à vue depuis ce dimanche.



Nous condamnons sans réserve l'arrestation ce dimanche du journaliste Papa Alé NIANG par la Sûreté Urbaine sur instruction du procureur de la République.

Nous lui témoignons notre soutien sans faille et inconditionnel.



Nous ne pouvons accepter que La démocratie sénégalaise qui est le fruit d’une longue lutte menée depuis plusieurs décennies soit quotidiennement agressée par le régime actuel.

La place d'un journaliste n'est pas la prison.



Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Papa Alé NIANG et de l'ensemble des détenus politiques", a déclaré le Président du PRP, dans un communiqué