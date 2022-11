Affaire PAN : Seydi Gassama fustige les propos du procureur

Hier, le procureur de la République a sorti un communiqué afin de se prononcer sur l’arrestation du journaliste d’investigation Pape Alé Niang qui, depuis avant-hier, est entre les mains des forces de l’ordre. Un rapport qui a fait réagir le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International. En effet, sur les ondes de Sud FM, Seydi Gassama fustige la déclaration du ministère public qu’il estime très mal venue. «Le rôle du procureur n’est pas de proférer des menaces contre les citoyens. Nous sommes dans un État démocratique. Donc, les citoyens ont parfaitement le droit d’être exigeants envers les institutions». Selon le défenseur des droits humains, lorsque des accusations graves pèsent sur des personnes dans les institutions, «il appartient au procureur d’ouvrir une enquête. D’ailleurs, c’est ce qu’on lui demande de faire. Mais il n’a nullement pas le droit de proférer des menaces qui sont d’ailleurs inappropriées». Selon lui, il n’y a pas au Sénégal une quelconque campagne de dénigrement contre la gendarmerie. Elle est un corps respecté par les Sénégalais. Mais, dit M. Gassama, «il y a un an, une ou deux personnes de la gendarmerie et de la magistrature sont mises en cause dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Sweet Beauté. Donc, il revient au procureur de mener des investigations sur ces allégations, afin d’éclairer la lanterne des Sénégalais, mais pas de dénigrer un journaliste qui ne fait que son travail», laisse entendre Seydi Gassama au micro de RFM. Au-delà de l’affaire PAN, le directeur d’Amnesty International/Section Sénégal est revenu sur la détention de nombreux activistes, hommes politiques (…). Des arrestations jugées arbitraires par le défenseur des Droits de l'homme qui prédit que cette justice à deux vitesses risque de noyer la démocratie au Sénégal. Car si l'on se réfère à l’arrêt Ousmane Ngom, il n’est mis en exergue que quand il s’agit de manifestations à caractère politique.