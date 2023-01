Affaire Nitdoff : Daara J Family sort de sa réserve

Le rappeur Nitdoff, qui séjourne depuis le 18 janvier à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss peut compter sur le soutien de ses pairs à l'image du groupe Daara J Family. En effet Nongo D, à travers une publication Facebook, loue le courage de son camarade et lui témoigne un soutien indéfectible. Ñey mënul dara ci dàqaar, xanaa gësëm ko bàyyi " (l’éléphant ne peut rien contre le tamarinier, sinon peut-être le secouer et le laisser)”,a-t-il écrit. Nitdoff a été arrêté après une sortie incendiaire où il a indexé certaines autorités judiciaires du pays. Même s'il a présenté des excuses publiques pour ses dérapages dans le “live” incriminé, il est tout de même poursuivi pour 5 infractions : appel à l'insurrection, outrage à magistrats, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires. Pour rappel, un mois avant son arrestation, Mor Talla Guèye alias Nitdoff a vu son initiative, la 12e édition du "Show of the Year", tomber à l'eau. L’une des plus grandes manifestations artistiques du Sénégal a été annulée à la dernière minute à la suite à l'interdiction du préfet de Dakar. Ce qui a sûrement attisé la colère du rappeur et producteur.