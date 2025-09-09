Affaire Mouhamad Dieng: Quand l’argent cherche à acheter le silence des medias

L’homme d’affaires aurait, par l’entremise d’un promoteur musical très en vue, entrepris de soudoyer plusieurs rédactions sénégalaises afin d’orienter la couverture médiatique en sa faveur. Des sommes faramineuses, se chiffrant en millions, ont été proposées pour obtenir des publications flatteuses, destinées à redorer son image et à détourner l’opinion publique des accusations documentées qui pèsent sur lui.

Le Dakarois Quotidien a lui aussi été approché dans le cadre de cette opération de charme. Une offre de plusieurs millions a été soumise à la rédaction, en échange de contenus complaisants. Toutefois, elle a été rejetée sans équivoque. Le journal demeure fidèle à son engagement d’indépendance, préférant la rigueur de l’information à la compromission ou à la capitulation face aux menaces, et la vérité à l’argent. Cette tentative de corruption illustre une stratégie profondément préoccupante : substituer à la transparence judiciaire une mise en scène médiatique financée à coups de billets. Plutôt que de répondre devant les autorités aux faits précis relevés par la CENTIF - flux financiers suspects, acquisitions douteuses, sociétés-écrans - Mouhamad Dieng semble avoir choisi la voie d’un storytelling artificiel, construit pour séduire l’opinion et museler les voix discordantes.

Le recours à un intermédiaire issu du milieu culturel révèle, par ailleurs, la volonté de brouiller les pistes et de s’appuyer sur des relais d’influence familiers pour pénétrer le champ médiatique. Ce procédé ne fait que renforcer les interrogations sur l’étendue des moyens mobilisés pour échapper au regard de la justice. Il convient de rappeler une évidence : l’innocence ne se proclame pas dans les colonnes achetées des journaux, mais se démontre devant les tribunaux.

Le silence du parquet, face à un dossier d’une telle gravité, interpelle et nourrit la suspicion d’un étouffement. Au-delà du cas de Mouhamad Dieng, c’est la crédibilité de notre système démocratique et judiciaire qui est en jeu. L’argent ne devrait pas dicter la ligne des rédactions et achèter les consciences. Le Dakarois Quotidien réaffirme son refus de toute compromission : informer, sans crainte ni faveur, demeure notre unique boussole.