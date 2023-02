Affaire Mamadou Niang et Massata Samb : Le Pur annonce un sit-in devant l’Assemblée

Le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a annoncé, dimanche, un sit-in devant l’assemblée nationale dans les prochains jours. Ce, pour la libération des députés Mamadou Niang et Massata Samb. « Massata Samb et Mamadou Niang n’ont rien fait de grave à part respecter le marabout. Ils n’ont commis aucun délit. C’est pourquoi tous les députés sont prêts à organiser un sit-in devant l’Assemblée nationale pour leur libération », a déclaré Ahmed Aidara lors du meeting de célébration des 25 ans du PUR. Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy dit Capitaine estime également que les deux députés sont en prison sans aucune raison. Et dire qu’ils sont en détention pour tous les Sénégalais. « N’importe qui d’autres aurait agit de la même sorte », a-t-il ajouté. Mamadou Niang et Massata Samb sont condamnés à une peine de six mois de prison ferme assortie de 5 millions d’amende dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a reconnu les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) élus sous la bannière de la coalition Yewwi askan wi (opposition) coupables du délit de «coups et blessures volontaires » tout en écartant l’infraction de « menaces de mort » qui était également visée par le Parquet.