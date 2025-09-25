Affaire Madiambal Diagne : Son épouse arrêtée, le journaliste recherché

D’après "Libération", tout a commencé lorsque Madiambal Diagne a reçu une convocation pour se présenter hier à la DIC, suite à son « blocage » à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Attendu à midi, il n’a jamais répondu à l’appel des enquêteurs. Pis, il aurait volontairement rendu son numéro de téléphone injoignable, plongeant ainsi les autorités dans une véritable chasse à l’homme. Une descente à son domicile s’est révélée infructueuse, renforçant l’impression d’une fuite préméditée.



L’arrestation de son épouse au cœur du dossier



Pendant que l’ancien patron de presse échappait aux radars, son épouse a été interpellée. "L’Observateur" explique que celle-ci est soupçonnée d’être la gérante d’une des sociétés citées dans le rapport explosif de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières). C’est dans ce contexte que les enquêteurs ont mené une perquisition au domicile conjugal, poursuivant leurs investigations jusque tard dans la nuit.