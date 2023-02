Affaire Hôpital Ziguinchor: La réplique de Guy Marius Sagna

Le parlementaire n'a pas perdu de temps pour répondre au directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor suie à sa sortie d'hier soir. Guy Marius Sagna a décidé de répondre à l'invitation de ce dernier afin d'avoir une discussion "féconde" avec lui...Ci dessous son post. " Je réponds positivement au directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor qui m'a invité hier en plein Appel des Layènes à visiter avec lui ledit hôpital. Je compte aller voir de mes yeux les 139 milliards de FCFA de matériel qui auraient été injectés dans cet hôpital. La première chose que je vais dire au directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor est : la première ressource d'un hôpital est son personnel. Si ce personnel de santé a faim il pourra difficilement soigner. Avec le directeur de l'hôpital de Ziguinchor je compte avoir une discussion féconde afin de trouver des solutions à : - la dette fournisseur de l'hôpital qui avoisinait à la date du 31/12/21 les 540 millions de FCFA (information donnée lors du conseil d'administration de l'hôpital régional tenu le 04 janvier 2023) - la situation des créances de l'hôpital régional au 31/12/2021 d'environ 1 milliard de francs CFA (information donnée lors du conseil d'administration du 04 janvier 2023) - la situation des 48 agents de l'hôpital régional ayant des CDI depuis 2003 et qui n'ont jamais vu leur salaire indiciaire augmenter depuis 2003 - la situation de la dette sociale due à l'IPRES qui dépasse 500 millions de nos francs au 31/12/2022, du simple fait du non reversement à l'IPRES des cotisations coupées du salaires du personnel (où est cet argent?), et du non versement de la part de l'hôpital. Entre le dernier trimestre 2021 et toute l'année 2022, aucune cotisation sociale n'a été versée à l'IPRES. Ce qui a occasionné des départs à la retraite sans pour autant que les concernés ne puissent percevoir leurs pensions de retraite, encore moins, leurs indemnités de départ à la retraite. - la situation des 120 stagiaires permanents - etc. Un autre Ziguinchor est possible dans un Sénégal souverain et une Afrique souveraine, unie et qui sort de la pauvreté. GMS,"