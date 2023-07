Affaire Birame Souleye DIOP : Guy Marius Sagna parle de « détournement de procédure »

Le président du groupe parlementaire Birame Souleye Diop est inculpé pour actes de nature à compromettre la paix publique et offense au chef de l’Etat . Il a été arrêté récemment lors des propos qu’il avait tenus. Lors de la conférence de presse organisée par le groupe de Yewwi Askan Wi , Guy Marius Sagna dénonce la façon dont leur collègue a été emprisonné et parle de détournement de procédure. «L’élément à la situation scandaleuse de notre collègue Birame Souleye Diop qui est actuellement en prison . Il a fait une vidéo pour s’excuser. Le deux poids deux mesures est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter tous ceux qui sont avec le président appel à l’insurrection publique et ils sont libres comme l’air. Ce qui est intolérable . Nous tenons à nous indigner à la justice . Il est placé en instruction, il y a une enquête qui va être menée. Quelle enquête vont-ils mener ? Est-ce qu’il a des complices à trouver ? Il ne s’agit pas de drogue", précise-t-il. Le député Guy Marius Sagna trouve que c’est scandaleux, c’est un détournement de procédure. «C’est juste pour le garder le plus longtemps possible. Ce qu’on a fait à Birame c’est un danger, aucun Sénégalais n’est à l’abri. Nous le dénonçons, c’est illégal. Birame a vu ses droits bafoués. L’article 51 est piétiné. Nous tenons à interpeller les forces de défense et de sécurité», a-t-il déclaré avant d’ajouter que le président Birame Souleye leur manque et il a précisé également qu’ils ont déposé à l’Assemblée nationale pour la libération immédiate de leur collègue. «Il faut que ça s’arrête. Le règlement et la Constitution doivent être respectés. Il n’y a jamais eu de législature aussi que cette 14e législature qui a beaucoup souffert».