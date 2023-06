Affaire Barth, khalifa Sall : Ce que craint Serigne Moustapha Sy

Serigne Moustapha Sy guide des Moustarchidines n’y est pas allé par quatre chemins pour mettre en exergue ses craintes par rapport à la participation du maire de Dakar Barthélémy Dias et le leader de taxawu Sénégal, Khalifa Sall au dialogue national. « Je prie pour qu’on ne trompe pas Barthélémy Diaz. Nous avions de l’espoir en lui. Et j’avais dit lors d’un Gamou à Ousmane Sonko, de l’assister parce qu’ils cherchent à le nuire », a dit le Chef religieux. Le fils de Al Maktoum a fait la même remarque sur le leader de Taxawu Sénégal Khalifa Sall, qui a décidé de participer au dialogue national. « J’ai envoyé Cheikh Oumar Youm chez Khalifa Sall lorsque j’ai su qu’il allait participer au dialogue national, et je lui ai fait mes remarques. Parce que son parti ne peut pas l’élire président, mais moi si, donc il a intérêt à une pas détruire son travail », a-t-il déclaré lors d’une conférence avec ses disciples, ce samedi.