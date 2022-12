Affaire Amy Ndiaye : Massata Samb et Mamadou Niang fixés sur leur sort lundi prochain

Mamadou Niang et Massata Samb passeront encore une semaine en prison, dans l’attente que le Juge du Tribunal des flagrants délits de Dakar prononce son délibéré, lundi prochain. Les deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi étaient jugés, ce lundi, pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée de Benno Bok Yakaar, Amy Ndiaye.