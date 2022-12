Affaire Amy Ndiaye Gniby : Le ministre Abdoulaye Seydou Sow demande à Barthélemy Dias de présenter ses excuses

Après les propos de l’édile de Dakar sur la parlementaire Ndoucoumane Amy Ndiaye Gniby, le ministre de l’Habitat, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, s’en est pris à Barthélemy Dias. Pour lui, le maire de Dakar a fait des déclarations irrespectueuses. Et une telle attitude ne sera plus tolérée. Le maire de Kaffrine exige des excuses de la part de son collègue de Dakar. «Ce qui nous outre, c’est la réaction du maire de Dakar, le député Barthélemy Dias. Nous pensons qu’il a manqué de respect à la femme, aux Kaffrinois. Il a manqué de respect aux chauffeurs. Et nous ne tolérerons pas, quel que soit le rang que vous occupez dans ce pays, de manquer de respect aux filles et aux fils du Ndoucoumane. Nous ne tolérerons plus que quelqu’un, quelle que soit la place où il est, quelles que soient les dispositions dans lesquelles il est, de toucher à un seul cheveu des Kaffrinoises ou des Kaffrinois. Nous nous en portons garants. Nous payerons le prix qu’il faut pour que les Kaffrinois soient respectés dans ce pays. C’est un combat de toutes les filles et de tous les fils du Ndoucoumane. Barthélemy Dias a entendu ce que nous lui avons dit. Qu’il présente ses excuses aux Kaffrinoises et Kaffrinois, qu’il présente aussi ses excuses aux chauffeurs dont la dignité dans le travail n’est jamais remise en doute. Ces chauffeurs qui ont notre sécurité, qui ont nos vies, ont droit à tout», a-t-il clamé lors d’une Assemblée générale de l’APR de sa commune.