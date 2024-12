Affaire Amir Abo : Les 3 millions de dollars, le préjudice de 15 millions... les précisions du groupe Gelongal

Le groupe Gelongal a apporté des précisions sur l'affaire d'escroquerie concernant l'homme d'affaires et patron de Stam Global business, Abo Mbacké dit Amir Abo. Dans les premières informations rapportées, il était mentionné que les artistes avaient été escroqués sur un projet de documentaire fixé à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais selon le groupe Gelongal, le vrai montant portait sur 3 millions de dollars, soit 1,8 milliard Fcfa. Le projet consistait à réaliser 3 documentaires sur l'Arabie Saoudite, une série télévisée du Royaume-Uni avec comme acteur Denzel Washington, un film documentaire sur la Vie et les œuvres du Prince saoudien Mohamed Ben Salman, un film documentaire pour "excellence Amir abo" le tout traduit en Arabe, anglais, et français. Après avoir découvert le pot de rose, le groupe Gelongal s'est constitué partie civile et a demandé la somme 15 millions Fcfa à Amir Abo, par rapport au premier travail effectué.