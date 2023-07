Affaire Aliou Sané : La position ferme de Mimi Touré

L’ancienne collaboratrice du Président Macky Sall et candidate déclarée à la présidentielle de février 2024 a réagi suite à l’annulation de la liberté provisoire accordé par le juge d’instruction du deuxième cabinet au vice-coordonnateur du F24, Aliou Sané. Aminata Touré dite Mimi parle d’ « harcèlement judiciaire ». « L’harcèlement judiciaire contre Aliou Sané, Vice Président de F24 doit cesser immédiatement. Nous étions avec Aliou Sané dans la même délégation du F24 le jour où il a été arrêté et nous témoignons sur l'honneur que Aliou Sané n'a posé aucun acte contraire à la loi et par conséquent il n'y a aucune raison de le poursuire devant les tribunaux », a-t-elle écrit via ses plateformes digitales