Achat d’armes de guerre : « Un nouveau scandale mondial que Macky doit éclairer » (Abdoul Mbaye)

La presse sénégalaise a repris une enquête de l’OCCRP sur un contrat d’armement d’un montant de 45 milliards de FCFA impliquant le ministère chargé de l’Environnement et le ministère des Finances et du Budget dirigés respectivement, au moment des faits, par Monsieur Abdou Karim SALL et Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO Pour l’ex Premier ministre, Abdoul Mbaye, dans son compte tweeter, le président de la République, Macky Sall, doit éclairer la lanterne des Sénégalais