Accusés d’avoir tué 69 personnes en mer : 19 jeunes Sénégalais, détenus en Espagne

Ils sont actuellement entendus par le juge du 4e cabinet. Ils ne bénéficient d’aucune assistance de la part des Autorités Sénégalaises. Voilà pourquoi le Gouvernement espagnol a commis d’office des avocats pour les défendre.



Ces dix neufs Sénégalais sont;

1 - Ismael Sarr

2- Babacar Ndiaye

3 - Mamadou Faye

4- Mory Badjy

5- Ibrahima Diop

6- Babacar GUÈYE

7- Male Cisse

8- Lamine Diop

9- Assane Faye

10- Dramè Diop

11- Doudou Sell ou Sall

12- Abdou Thior

13- Salif Sarr

14- Ethiene Jam

15- Oumar Ndiaye

16- Iusmane Souare

17- Alioune Badara Diagne

18- Abdoussalam Ndiaye

19- Cheikh Aboubakry Barro



Ministre

Serigne Mbacke Ndiaye