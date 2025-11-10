Accusés d’avoir tué 69 personnes en mer : 19 jeunes Sénégalais, détenus en Espagne

Ils sont actuellement entendus par le juge du 4e cabinet. Ils ne bénéficient d’aucune assistance de la part des Autorités Sénégalaises. Voilà pourquoi le Gouvernement espagnol a commis d’office des avocats pour les défendre.
Ces dix neufs Sénégalais sont;
1 - Ismael Sarr
2- Babacar Ndiaye
3 - Mamadou Faye
4- Mory Badjy
5- Ibrahima Diop
6- Babacar GUÈYE
7- Male Cisse
8- Lamine Diop
9- Assane Faye
10- Dramè Diop
11- Doudou Sell ou Sall
12- Abdou Thior
13- Salif Sarr
14- Ethiene Jam
15- Oumar Ndiaye
16- Iusmane Souare
17- Alioune Badara Diagne
18- Abdoussalam Ndiaye
19- Cheikh Aboubakry Barro
Ministre
Serigne Mbacke Ndiaye
