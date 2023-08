Accusé de trahison, Khalifa Sall revient à la charge et se dédouane

Entre Khalifa Sall et Sonko et Cie, la rupture n’est pas consommée. Même si Yewwi a annoncé le 9 août dernier, la fin du compagnonnage pour trahison. Et le vote du nouveau bureau de la mairie de Dakar a tout envenimé. Un divorce pas encore acté côté Taxawu Sénégal. « Depuis le meeting de F24, nous avons entendu beaucoup de choses, mais je peux vous rassurer que ceux qui disent du mal sur nous ne nous connaissent pas, et nous ne serons jamais des traitres., et nous avons des valeurs à préserver. Je peux vous rassurer que personne ne me sortira de la coalition Yewwi, c’est une belle famille et nous nous respectons mutuellement », a déclaré M. Sall sur rfm. Le Président de Taxawu Sénégal s’exprimait dimanche à Dakar lors de la conférence nationale des enseignants dudit mouvement. « Si le président de la République organise un autre dialogue, poursuit-il, je vais encore participer , je n’ai rien à cacher. Tout ce que j’ai fait, ils sont au courant, donc, je suis quitte avec la coalition Yewwi Askan wi ».